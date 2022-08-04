قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مشروعات

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة الصرف الصحى.





كما أصدر الرئيس السيسى أيضا القرار رقم 312 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

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