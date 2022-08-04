وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث تصادم طريق سوهاج الصحراوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - القباج توجه مدير مديرية تضامن سوهاج بالتواجد في موقع الحادث.. وتقديم كافة المساعدات للمصابين وأسر الضحايا

تتابع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم الذى وقع مساء أمس الثلاثاء على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج بدائرة مركز جهينة، حيث اصطدام ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق والذى أسفر عن وفاة 17 شخصا و3 حالات إصابة تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث الأستاذ رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة .

وجار المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.