الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ158 ألف مواطن خلال يوليو

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 25 ألف و228 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 32 ألف و475 ندوة تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 1508 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أن القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 7 آلاف و205 مواطنا بمحافظة أسوان، و9 آلاف و870 مواطنا بأسيوط، و5 آلاف و123 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و2758 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و1730 مواطنا بالأقصر، و1874 مواطنا بالبحر الأحمر، و11 ألف و823 مواطنا بالبحيرة، و9 آلاف و6 مواطنين بالجيزة، و5 آلاف و885 مواطنا بالدقهلية، و1212 مواطنا بالسويس، و15 ألف و820 مواطنا بالشرقية، و8 آلاف و67 مواطنا بالغربية، و5 آلاف و242 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ14 ألف و785 مواطنا بالقاهرة، و7 آلاف و365 مواطنا بالقليوبية، و7 آلاف و810 مواطنين بالمنوفية، و6 آلاف و192 مواطنا بالمنيا، و3 آلاف و235 مواطنا بالوادى الجديد، و8 آلاف و441 مواطنا ببنى سويف، و787 مواطنا بجنوب سيناء، و6 آلاف و231 مواطنا بدمياط، و6 آلاف و86 مواطنا بسوهاج، و2801 مواطنا بقنا، و7 آلاف و760 موطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 1379 مواطنا بمطروح.