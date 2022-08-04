وزير الرى يتابع استعدادات عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعين مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض أعمال اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة الخامس للمياه والاستعدادات الجارية لعقد الاسبوع.





واستعرض الدكتور عبد العاطى مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الإسبوع، حيث قامت اللجنة العلمية بوضع معايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه.

جدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شؤون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وتلقت اللجنة العلمية للأسبوع العديد من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية للمشاركة فى جلسات الأسبوع الفنية لتقوم اللجنة بتقييمها، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة (125) بحث تغطى المحاور الأساسية للإسبوع والتى تتلخص فى (تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية - نوعية المياه - نمذجة تغير المناخ - الهيدرولوجيا والمتطلبات المائية - إنتاجية المحاصيل تحت تأثير التغير المناخى - إدارة السياسات المائية وتوفير المياه لتحقيق الامن الغذائى تحت ظروف التغيرات المناخية).

وقد وردت مشاركات من العديد من الدول حول العالم مثل (ألمانيا وإيرلندا وباكستان وسلوفاكيا وسويسرا وأمريكا)، كما وردت مشاركات من عدد من الدول العربية والإفريقية مثل (كينيا والسودان وتونس وفلسطين)، بالإضافة إلى المشاركات من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 16-19 أكتوبر 2022، ويهدف الإسبوع لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصله من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح إسبوع القاهرة للمياه واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمى والدولى.

ويتبنى أسبوع القاهرة للمياه منذ عامه الأول العديد من المسابقات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، وكان أولها مسابقة "حافظ عليها تلاقيها" والتى تستهدف المزارعين ويتم خلالها تكريم الممارسات المتميزة فى مجال الرى الحديث، وقد تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 360 مزارعا على مستوى الجمهورية بتجارب مختلفة فى الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية والتنمية المتكاملة فى مساحات مختلفة، وكذلك مسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتى تستهدف الباحثين لدرجة الماجستير والدكتوراة لتشجيعهم على إيصال أفكارهم البحثية لغير المتخصصين وربطها بالمجتمع واحتياجاته، وقد تقدم لها هذا العام 22 طالبا بحثيا من أكثر من 15 جامعة على مستوى الجمهورية من كليات (الهندسة والعلوم والزراعة وبعض المراكز البحثية)، بالإضافة لمسابقة شباب المبتكرين فى مجال المياه والتى بدأت العام الماضى وتستهدف طلبة مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وقد تقدم لها هذا العام 72 مشروع من أكثر من 15 محافظة وبمشاركة حوالى 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس STEM، بالإضافة لمسابقة أفضل مشروع تخرج والتى تستهدف طلبة الجامعة حديثى التخرج من مختلف الكليات والمعاهد البحثية لعرض مشروعات التخرج ذات الصلة بالمياه والبيئة، وقد تم مد فترة التقدم من 30 يوليو حتى 15 أغسطس نظرا للإقبال الكبير من العديد من الجامعات وتواصلهم مع اللجنة التنظيمية لإعطاء فرصة أكبر للطلبة للمشاركة هذا العام.