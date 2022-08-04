«العربية للتصنيع» تبحث مع سنغافورة جذب الاستثمارات فى مختلف مجالات الصناعة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء دراسة فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية الممكنة فى مجالات متعددة، وايضا بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات "العربية للتصنيع" فى مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات وكاميرات المراقبة والإتصالات والصناعات الطبية وطلمبات الضخ العالى والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب بحث إشتراك الشركات السنغافورية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.



وأوضح التراس أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات السنغافورية وجذب المزيد من الإستثمارات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

وأشاد دومينيك جوه، بالقدرات الفنية والتكنولوجية التى تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل فى كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.



وأعرب جوه عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، ونقل الخبرات التكنولوجية والبحث العلمى التى تتميز بها بلده، وزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية فى ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادى وحراك تنموى شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة.