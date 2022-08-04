توجيهات السيسى بزيادة الدعم.. نتيجة الثانوية العامة 2022 (صحف القاهرة)

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "تطوير الجهود الخيرية لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.. الرئيس: مليار جنيه دعما إضافيا للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الدعم الحكومى الموجه إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بمقدار مليار جنيه إضافية، لدعم ومساندة نشاطه المجتمعى، وذلك تزامنا مع كون العام الحالى عاما خاصا بالمجتمع المدنى، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، من خلال تقديم كل المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدنى من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وأشارت إلى أن الرئيس وجه أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطنى، ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلى، وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف، وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادى ملموس للمواطنين، فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

وأعرب الرئيس السيسى عن التقدير للنشاط الاجتماعى الخاص بالتحالف، الذى يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة الجهود والتجارب الناجحة فى مساعدة محدودى الدخل على امتداد الجمهورية، ويعد ركنا مهما فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء، بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة، التى كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعى التى تم التوجيه بها مؤخرا.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع استعرض نشاط التحالف الوطنى، منذ انطلاقه فقط مطلع العام الحالى والذى يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتناول الاجتماع جهود التحالف الوطنى فى المجال الخيرى والتنموى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدفة، بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه بزيادة اعتماد مشروعات النقل على المكونات المصنعة محلياً منظومة النقل"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محلياً والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذا فى الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهرى للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ونقلت "الجمهورية" عن المـتـحـدث الـرسـمى بـاسـم رئاسـة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والمـوقـف التنفيذى لمراحلها الإنشائية.

وتحت عنوان "إجراءات حكومية لتيسير الاستثمار وحل مشكلات قطاع الصناعة"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك من أجل استعراض نتائج اجتماعات لجنة دراسة التحديات التى تواجه المشروعات الصناعية، وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها.

وأكد رئيـس الـوزراء أن قطاع الـصـنـاعـة يـحـظـى بـدعـم كـبـيـر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطين الصناعة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التى تواجه قطاع الصناعة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير سبل الاستثمار فى قطاع الصناعة بصفة عامة، وتوسعة نطاق النشاط الصناعى وإقامة مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة، وذلك بهدف زيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوى، موضحة فى هذا السياق أن اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التى تواجه المشروعات الصناعية وضعت العديد من الإجراءات المقترحة لحل المشكلات والتحديات المطروحة فى هذا القطاع.

وأشارت إلى أن من بين توصيات لجنة التحديات قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدنى ببيانات الأراضى الصناعية المتعلقة بكل من (الإحداثى والمنسوب)، تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل، لافتة إلى أنه تم تسليم سلطة الطيران البيانات المطلوبة.

كما تضمنت الإجراءات المقترحة من اللجنة قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية فى هذا الملف، موضحة أنه تم بالفعل عقد اجتماع تنسيقى مع إدارة المساحة بهذا الشأن. وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها.

وتحت عنوان "طائرة عسكرية مصرية لإخلاء مصابى انفجار مدينة بنت بيه الليبية"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن مصر أرسلت طائرة نقل عسكرية من طراز «سى 130» مجهزة طبيا، إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنى غازى الليبية، لإخلاء العشرات من المصابين الليبيين بحالات حروق مختلفة، لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية، بعد انفجار شاحنة وقود بمدينة «بنت بيه» الليبية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق، حيث قامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية.

ويأتى الإخلاء الطبى للمصابين تأكيدا للدور المصرى المحورى، ومساندة جهود الدولة الليبية فى تجاوز جميع الأزمات، وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وتحت عنوان "توافق على تشكيل 7 لجان اقتصادية بمجلس أمناء الحوار الوطنى"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن مجلس أمناء الحوار الوطنى ناقش فى جلسته الرابعة، أمس، تشكيل لجان المحور الاقتصادى.

وأضافت الصحيفة أن الجلسة التى ظلت منعقدة من الواحدة ظهرا حتى الخامسة مـسـاءً، جـرى الـتـوافـق فيها بين معظم المتحدثين على تشكيل سبع لجان: الأولى التضخم وغلاء الأسعار، والـثـانـيـة هـى الديـن الـعـام وعجز الموازنة والإصـلاح المالى، والثالثة تختص بأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والرابعة هى الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والخامسة تختص بقضايا الصناعة، والـسـادسـة هـى الـزراعـة والأمـن الغذائى، واللجنة السابعة هى العدالة الاجتماعية.

وقال محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحـوار الوطنى، إن الاجـتـمـاع الــرابـع الـذى جرى أمس يثبت الاهتمام الفائق لدى جميع أعـضـاء مجلس الأمناء لـلـوصـول إلى وتيرة من القرارات والمخرجات المتواصلة فى جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعن الوقت الذى استغرقه مجلس الأمناء حتى الآن للوصول إلى تلك المخرجات، رأى فرحات فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن الوقت مناسب جدا، وأن التعجل لن يكون فى مصلحة أحد بأى شكل من الأشكال، قد يبدو للبعض أن الجلسة طـويـلـة والـنـقـاشـات مـطـولـة، ولكن قضايا بتلك الأهمية يجب أن تخضع لنقاش تفصيلى وعميق حرصا على التوافق الكامل، ولتجنب أى ازدواجية أو تناقض فى الطرح، بخلاف وجود قـامـات كبرى فى مجلس الأمناء يـسـتـلـزم الأمـر الاسـتـمـاع الـكـامـل لوجهات نظرهم والحلول التى لديهم.

واختتم فرحات: نحن فى مراحل استيفاء هيكلية الحوار، العديد من الأمور تم إنجازها، والمنسق العام والأمانة، وتشكيل المجلس، اللائحة ومدونة السلوك، وبيانات ضخمة لدى الأمانة الفنية، لكى تكون لحظة بدء الحـوار الفعلى، حوارا سلسا ولا يواجه أية مشكلات تنظيمية.

ومن جانبها قالت أميرة صابر عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس النـواب، إن جميع المحـاور التى ناقشها مجلس أمناء الحوار الوطنى لها طبيعة خاصة، لكنها ترى الملف المؤسس لباقى الاستحقاقات هو الملف السياسى، حيث أشارت فى تصريحات خاصة لـ الشروق إلى أن المحور السياسى يشكل قواما وقـاطـرة لباقى الملفات من وجهة نظرى.

وأضـافـت: نتطرق إلى قضايا لها حجم وقدر كبير من الأهمية والنقاش، عند الحديث عن الاقتصاد والـديـوان والميزانية، والحديث عن التعليم والصحة وغيرها، جميعها ملفات ضخمة وتحتاج لجهود تعاون المتحاورين حتى بعد الحوار، الدولة بأكملها عليها أن تدفع باتجاه نجاح مخرجات الحوار.

واسـتـطـردت: الاجـتـمـاعـات الـتـحـضـيـريـة تجـرى عـلـى قـدم وساق، عقدنا فى الأسبوع الجارى اجتماعين، السبت والأربعاء، وهناك إصـرار جـمـاعـى عـلـى الـوصـول لحلول حقيقية وتوافقية للمشكلات والأزمات التى أرى أنه يجب الوصول فيها لحلول عاجلة دون التشعب فى التفاصيل، ومراعاة مدى زمنى متوسط وقصير للانتهاء من الحوار الوطنى.

وتحت عنوان "نتيجة الثانوية العامة السبت ونسب النجاح مبشرة فتح تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق نهاية الأسبوع القادم"، أفادت صحيفة الأخبار بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة، كما أشارت إلى أن نسب النجاح مبشرة وعلى الجميع الانتظار لحين الإعلان الرسمى لنسب النجاح سواء العامة أو مجموع درجات الطلاب.

و أكد طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح فى الثانوية العامة أو المؤشرات أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه يجرى حاليا تجميع النتيجة النهائية، وأضافت أن قواعد استفادة الطلاب من تطبيق قواعد درجات الرأفة يجب أن تكون من شأنها تغيير حالة الطالب من دور ثان لناجح أو من راسب لدور ثان.

وتنهى وزارة التعليم العالى استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، ومن المرجح وفقا لتوقيت إعلان نتيجة الثانوية العامة ولمصادر بوزارة التعليم العالى أن يتم فتح الموقع الإلكترونى للتنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم، اعتبارا من نهاية الأسبوع القادم تجريبيا، على أن تبدأ المرحلة رسميا بداية الأسبوع بعد القادم، ولمدة 5 أيام.