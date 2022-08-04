فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية الأزهرية اليوم

جدة - نرمين السيد - وجاءت أهم خطوات تقديم طلب الالتحاق: الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو الضغط هنا، والدخول إلى صفحة أكاديمية الشرطة، وإنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول، وإدخال البيانات الشخصية.
ويتم التأكد من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المرتبطة بقطاع الأحوال المدنية.
وتظهر شاشة لتحديد المتقدم سواء من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو المؤهلات الجامعية، وإقرار إلكترونى بصحة البيانات والموافقة على الشروط للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة.
ويتم سداد الرسوم الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونى، اختيار يوم لأداء اختبار القدرات، وطباعة بطاقة التردد تحوى "باركود" لدخول أكاديمية الشرطة، كما يتم التوجه إلى الأكاديمية فى اليوم المحدد والأوراق الشخصية
وكان محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2022 - 2023، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالى أو العام الماضى، والحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التى تمثل احتياجا فى قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.
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