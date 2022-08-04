محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مدخل بورسعيد من اتجاه الرسوة

جدة - نرمين السيد - وشهد المحافظ عدد من العروض الفنية، خلال افتتاح أعمال تطوير المنطقة، وذلك على أنغام السمسمية وفرقة «عجميات» بقيادة الفنان عمرو عجمي. وفرقة مديرية الشباب والرياضة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبى والمواجهة لشارع الرحاب بحى الضواحي، والتى تشهد رفع كفاءة على أعلى مستوى باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها من جهة الجنوب، وامتداد لتطوير شارع عزمي، وامتداد لمشروع الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية.

وشملت أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبى زيادة معدلات الإضاءة، وإقامة جداريات تعبر عن هوية وتاريخ بورسعيد تضم التصميمات الجمالية والتاريخية والمعالم الأثرية المميزة للمحافظة، فضلا عن ميدان يتوسطه تمثال لملاك يحمل شعلة.