وزيرة البيئة: مستعدون لمؤتمر المناخ بصورة تليق بمصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصطلح تغير المناخ ثقيل وكبير، وأنه تم تنفيذ فيديو صغير، ولكن يضم أشياء كثيرة، عن فكرة التحول لـ الأخضر، وخارطة مصر للتعامل مع التغيرات المناخية، وخطر الانبعاث الحراري.





وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامى يوسف الحسيني، أن الفيديو عبارة عن دقيقة ويتحدث عن تغير المناخ، وما تقوم به الدولة فى هذه القضية. وأوضحت أن الدولة تقوم بعمل حملات إعلامية لمعرفة المواطنين بـ معنى تغير المناخ، ليس من خلال الفيديوهات الموجودة على التلفزيون، ولكن عبر السوشيال ميديا. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت حملات توعية وحوارًا وطنيًا بيئيًا حول تغير المناخ، و أن استضافة مصر لـ مؤتمر المناخ يعنى الكثير.

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