قافلة الوديان الثقافية تواصل نشر الوعى فى الحسنة بوسط سيناء

جدة - نرمين السيد - واصلت قافلة الوديان الثقافية أنشطتها فى مدينة الحسنة بوسط سيناء، حيث تم تنفيذ البرنامج الثقافى للقافلة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأكد الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى أن القافلة تهدف الى نشر الوعى الفنى والثقافى على أرض محافظة شمال سيناء ، وذلك تحقيقا وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالاهتمام الثقافى بأهالى سيناء ، وتعد هذه القافلة هى السادسة ضمن قوافل اقليم القناة وسيناء الثقافى التى يتم تنظيمها فى المناطق المحرومة ثقافيا بسيناء ، وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية الذى تنتهجه الوزارة وشمول كافة ربوع الوطن بالرعاية الثقافية وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فى تقديم كل الدعم لأهالى سيناء .

وأشار الى أنه تم تأسيس فرقة زهور الحسنة الاستعراضية كنواة لفرق الحسنة .

وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة وكذلك البرامج والعروض المسرحية والفنية المتنوعة .. كما ضمت ورش رسم لتعليم الأطفال ، وورشة اكتشاف مواهب ، وكذلك عرض فنى وعرض مسرحى للعرائس وعرض سينمائى وعروض لفريق مسرح عرائس الأطفال بقصر ثقافة العريش ، وكذلك الفرقة الاستعراضية للأطفال التابعه لقصر ثقافة العريش بشمال سيناء .

وتناول عدد من شيوخ قباىل وسط سيناء توريث القيم الوطنية من الآباء للأبناء ، وأن حب الوطن فعلا وليس قولا فقط .. كما تحدث الشيخ رمضان خميس بكر من منطقة الوعظ بشمال سيناء التابعة للأزهر الشريف عن اهمية تعليم الأطفال واحتضان المواهب الأدبية والفنية حتى ينشأ جيل سوى وصالح ، وفى ذات السياق تحدث الشيخ على السيد عبد الجليل عن ضرورة بناء الانسان من الصغر .

وقدم فرع ثقافة شمال سيناء عرضا لفرقة مواهب العريش وعرضا آخر للفرقة الاستعراضية للأطفال ، وتم تقديم عرضا فنيا توعويا لفقرة الأرجوز .. كما تقدمت فتيات الحسنة بالشعر والالقاء والغناء والانشاد ، وقدمت فرقة مواهب الحسنة فقرة استعراضية بالأغانى الوطنية حبا فى سيناء وتقديرا للشهيد وغناء جماعى احتفالا بالعام الهجرى الجديد .