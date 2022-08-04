بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بداية من العام الأكاديمى القادم

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، فى بيان اليوم، أنه سيتم منح درجة البكالوريوس فى تسع برامج وهم برنامج الطب والجراحـة كلية الطب، برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دى كلينيكال بكلية الصيدلة، كلية الهندسة "برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات"، وكلية علوم الحاسب والبيانات "برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية"، كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

وأشار البيان إلى أن المصروفات الدراسية تشمل فصلين دراسيين "فصل الخريف وفصل الربيع" بنظام الساعات المعتمدة كالتالى كلية الطــب 95 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه، كلية الصيدلة 70 ألف جنيه، كلية الهندسة 60 ألف جنيه "لكل برنامج"، كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه "لكل برنامج"، كلية العلوم 45 ألف جنيه.

وأوضح البيان أنه يمكن للراغبين الالتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزى بوزارة التعليم العالى فى المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، أو التقدم المباشر من خلال الرابط التالى أو التقدم الورقى فى العنوان الموضح، اعتبارًا من يوم الأحد القادم، والتسجيل الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

http://anu.alexu.edu.eg.

على أن يكون القبول النهائى وفقًا لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق، وتقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين علميًا ورياضيا، كما تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية، وتمنح الجامعة خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى.