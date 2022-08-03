هيئة الدواء: المضادات الحيوية البديلة لجميفلوكساسين متوفرة بشكل كبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:23 مساءً - قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء للتواصل المجتمعى، إن الهيئة مسئولة عن تداول الأدوية وجداولها، ودورها يبدأ من الرقابة على الأسواق ومراحل التصنيع ومتابعة الأدوية، ويتم تجديد ميزان المخاطر والمنافع.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: "أثبت ميزان المخاطر أن آثار جميفلوكساسين ليست في صالح المريض، ودور هيئة الدواء هو ضمان أن الأدوية المتداولة آمنة، والحمد لله المضاد الحيوى له بدائل كثيرة جدا ومتوفرة بشكل كبير جدا ولن يحدث أى تأثير، ولن يتم تداول أى أدوية بها هذه المادة".

وقررت اللجنة الفنية للرقابة على للأدوية بهيئة الدواء المصرية وقف تسجيل جميع المستحضرات لمستحضر جيميفلوكساسين Gemifloxacin مضاد حيوي وإلغاء إنتاج جميع المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة وإعطاء مهلة 3 شهور للشركات لتوفيق أوضاعها وسحب جميع المستحضرات من السوق.