أحمد زويل.. رحلة «عبر الزمن» من الإسكندرية إلى نوبل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - خاض العالم المصرى الكبير أحمد زويل، رحلة طويلة من الكفاح فى محراب العلم، بدأت من دمنهور حيث ولد، ثم الإسكندرية حيث درس العلوم بجامعتها، ثم الولايات المتحدة حيث شهد توهجه وابتكاره لمنجزه العملى الفريد حتى حصوله على جائزة نوبل.





ويكشف الفيديوجراف مسار رحلة حياة العالم الكبير فى مصر وأمريكا حيث ولد العالم المصرى الكبير فى دمنهور عام 1946 والتحق بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية عين معيدا عام 1967 وحصل على ماجيستير فى علم الضوء. ولد أحمد زويل فى دمنهور عام 1946 والتحق بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة من خلال منحة علمية وحصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا فى علوم الليزر، وابتكر نظاما لرصد حركة الجزيئات وحصد على جائزة نوبل عام 1999 وورد اسمه فى قائمة الشرف بأمريكا إلى جانب أينشتين وجراهام بل.

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