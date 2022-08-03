تحليق 19 رحلة بالون طائر تقل 300 سائح فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح ممثل اتحاد الشركات المصرية للبالون بالأقصر أحمد عبود، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعد الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف ممثل شركات البالون أن البالونات حلقت فوق المعابد والمقابر والوديان ونهر النيل، وسط سعادة وانبهار من مستقليه من مختلف الجنسيات العالمية، مشيرا إلى أن الأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، ووجود مطار خاص بالبالون الطائر، وبها ثلثى آثار العالم التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا.

وأكد أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين؛ باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.