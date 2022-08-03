بثلاثية رائعة ..منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتأهل لنهائى كأس العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:27 مساءً - استطاع منتخب مصر للشباب التأهل إلى المباراة النهائية لكأس العرب بعد الفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

أنهى منتخب مصر للشباب الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، وقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول بتوقيع اللاعب "لحلو أخريب"، فيما سجل الهدف الثالث للفراعنة البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل الفراعنة لملاقاة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب، بعدما تأهل الأخير على حساب فلسطين في نصف النهائي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: "أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواس، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض".

وجاء على مقاعد البدلاء: مؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد.

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما ، الأحد الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.