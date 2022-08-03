معلومات لا أساس لها.. شوقى يواصل نفى شائعات نتيجة الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفى المعلومات المثارة حول نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية.





واصل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفى المعلومات المثارة حول نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية.

وقال الوزير فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": " لا يزال بعض المحررين والمواقع والصحف يرددون معلومات ويكتبون عناوين رنانة عن أرقام طلاب استفادوا من درجات الرأفة، وآخرين تغيرت حالتهم من راسب إلى ناجح، وكل هذا لا أساس له على الإطلاق وعار تماما من الصحة".

ومنذ اتنهاء امتحانات الثانوية العامة 2021/2022، فى 21 يوليو الماضى، تعمد وزير التربية والتعليم نفى الكثير من الشائعات حول موعد إعلان النتيجة ومؤشرات وأعداد الأوائل، فى أكثر من منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، وكذلك فى تصريحات تليفزيونية وصحفية.

وقال شوقى، إن كل ما تتداوله بعض المواقع الإعلامية والأفراد، الذين يدعون المعرفة ببواطن الأمور، بشأن نتيجة الثانوية العامة، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن فى الوقت الذى حددته الوزارة، قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجارى.

وأضاف: " المقصود بالأسبوع الأول من 1 إلى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا، من أجل التريند والترافيك، مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور".

وتابع الوزير: "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح فى الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات، لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفى، وسنعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا، عدا ذلك فإنه باطل".

وعن درجات الرأفة، قال شوقى فى مداخلة تليفزيونية، إن الوزارة تساعد الطلاب بدرجة أو درجتين، إذا كانت حالتهم يمكن تغييرها من دور ثان إلى ناجح أو من راسب إلى دور ثان، بإضافة هذه الدرجات، لكن الوزارة لن تعلن هذه التفاصيل.