«راشد» يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الجيزة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا الإجراء فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة عقب اعتماد المخطط، أن ما تشهده الدولة المصرية من تحول تنموى شامل والنهوض بشتى المجالات والقطاعات وترسيخ مبادئ العدالة يأتى تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تلقى رعاية واهتماما بالغا من القيادة السياسية لما لها من أهمية فى توفير حياه أفضل للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجى فى الحد من النمو العشوائى بمناطق الامتداد العمرانى لتحسين الصورة الجمالية تماشيا مع التنمية الحضرية التى تشهدها قطاعات المحافظة، باعتبارها قطبا تنمويا جاذبا للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأشار إلى مراعاة وضع رؤية متكاملة للمشروعات الخدمية المقترحة وخطط العمل المستقبلية أثناء إعداد المخطط الاستراتيجى، من خلال إعداد قاعدة بيانات كاملة تراعى كافة الجوانب لمدينة الجيزة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المخطط التفصيلى لكل حى على حدة والعمل على إدراج المشروعات الخدمية التى يحتاجها المواطنين.

وأوضح أنه تم الوصع فى الاعتبار أثناء إعداد المخطط بأن مدينة الجيزة تعد مركز تنموى حضارى يرتكز على النشاط الخدمى والسياحى وذلك على مستوى إقليم القاهرة الكبرى بجانب توفير مناطق جذب جديدة للإسكان المتميز والفندقى طبقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

ولفت راشد، إلى أن الهدف من المشروع المساهمة فى الدفع بعجلة التنمية من خلال تدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى الحد من بناء المناطق الغير المخططة وتوفير الخدمات وتدعيم المرافق الأساسية والتنمية البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المساهمة فى الإدارة الجديدة للأراضى ورفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان حصول محدودى الدخل على الخدمات والدعم.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتى الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمرانى والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة على الجهد المبذول فى اعداد واعتماد المخطط.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وعلاء بدران السكرتير العام والمهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وسكرتير مساعد المحافظة ورئيس مدينة الجيزة وممثلى المكتب الاستشارى للمشروع وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المعنية ومديرى عموم الإدارات الهندسية على مستوى الأحياء.