جامعة المنصورة: تيسير الإجراءات على الطلاب أثناء اختبارات القدرات

جدة - نرمين السيد - تواصل جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة، التمريض، التربية الرياضية، والتربية النوعية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم جامعة المنصورة، الدكتور محمود أبو المجد بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور محمود محمد المليجى القائم بعمل رئيس الجامعة، عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء، لمتابعة إجراءات اختبار القدرات بالكليات المختلفة بالجامعة وتفاديا لأى تزاحم للطلاب أثناء إجراءات تسجيل اختبارات القدرات بالكليات الراغبين الالتحاق بها. واتخذت اللجنة عددا من الإجراءات تيسيرا على الطلاب وهى توفير قاعات إضافية لاستقبال الطلاب وزيادة عدد الإداريين المسئولين عن استقبال الطلاب وإنهاء إجراءاتهم وزيادة عدد القاعات المخصصة لاختبارات القدرات وزيادة نقاط تحصيل رسوم الاختبارات ومد ساعات العمل للإداريين لحين الانتهاء من إجراءات الطلاب المتواجدين بالحرم الجامعى وقصر التواجد بالحرم الجامعى للطلاب فقط منعا للتزاحم. وتفقد الدكتور محمد البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، اللجان والنقاط المختصة بتسجيل الطلاب للاختبارات والتأكد من سير امتحان القدرات بكل سهولة والتيسير على الطلاب المتقدمين، وتم توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية مع تخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وذلك مع اتباع إجراءات احترازية ومتابعة دقيقة من إدارة الجامعة، لسير اختبارات القدرات وإزالة أى عقبات أمام الطلاب، كما وجه بتوفير مظلة للطلاب بكلية الفنون الجميلة.

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