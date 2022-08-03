«تعليم الوادى الجديد» تبحث استعدادات بدء العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أنه تم بحث عدد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بالاستعداد لبدء العام الدراسى والعملية التعليمية على أرض المحافظة وخطة العمل استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023.





وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم، أنه تم التأكيد على ضرورة الدقة فى العمل وحسن الأداء وتكاتف الجميع وضرورة وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات والعقبات التى قد تعرقل العمل، مشيرا إلى مناقشة أهم المقترحات المقدمة لتطوير العمل وتخطى العقبات والسلبيات بطرق سريعة وفق الإمكانات المتاحة وبما يضمن عاما دراسيا موفقا. وفى سياق متصل، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، عن عقد لقاء آخر مع موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بسير منظومة العمل وخاصة مع الاستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسى الجديد ومناقشة توزيع المعلمين بالمدارس طبقا لمعدات العجز والزيادة ووفقا للاحتياجات. وأشار إلى ضرورة تقديم كافة سبل الدعم بجميع مدارس المحافظة دون أى تقصير لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بجانب المتابعة الدورية للمدارس وتذليل كافة العقبات إن وجدت والتى قد تعرقل سير العمل.

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