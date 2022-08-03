محافظ بنى سويف يتابع أعمال رصف الطرق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس طارق الجزار رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وعدد من الأجهزة التنفيذية.
وتابع المحافظ، فى بيان اليوم الأربعاء، سير الأعمال الجارى تنفيذها لرصف ورفع كفاءة طريق السادات فى المنطقة من منزل كوبرى السادات حتى الأزهرى، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وبالتنسيق مع المرور لتسهيل الأعمال بمحيط الأعمال الجارى تنفيذها بالطريق الحيوى خاصة بعد الانتهاء من أعمال الرصف ورفع الكفاءة التى نفذته مديرية الطرق والنقل فى المسافة من منزل كوبرى الشرق حتى كوبرى السادات.
وتفقد المحافظ، سير أعمال رصف ورفع كفاءة طريق دمو "بنى سويف / الفيوم"، والذى تشرف على تنفيذه هيئة الطريق والكبارى فى المسافة من مدخل قرية الحمام على الطريق الصحراوى الغربى بزمام مركز ناصر حتى حدود مدينة بنى سويف عند حديقة الشلال، مطالبا بتكثيف العمل خاصة بالأجزاء الذى تم كشطها لتسهيل الحركة على الطريق والمتابعة المستمرة وإعداد تقرير بنسب ومعدلات التنفيذ.
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