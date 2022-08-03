بدء تنفيذ مبادرة استبدال رؤوس الماشية بالوادى الجديد

وأوضح "عوض" فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم المرور على حائزى ومربى الثروة الحيوانية فى قرى" أبومنقار وعمر بن الخطاب وأبوهريرة والكفاح والنهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة " بجانب المرور على وحدات قرى "عزب القصر، القلمون، بدخلو، الجديدة بمركز الداخلة "، وذلك للتعرف على المربين ممن لديهم الرغبه فى استبدال ماشيتهم المحلية ومنخفضة الإنتاج بأخرى مستورده بصفات وراثية عالية الإنتاج فى اللحم واللبن.
وقال مدير مديرية الطب البيطرى إنه تم إرشاد وتوعية المواطنين بالإشتراطات والمواصفات الواجب توافرها فى الحظائر قبل تسليم الماشية، بجانب التشديد على سرعة إتمام أى تعديلات مطلوبة فى الحظائر وتوفير العلائق الجافة والخضراء لتغذية الحيوانات الجديدة فى حال الاستبدال، مشيراً إلى خطورة تربية الماشية المستوردة فى حظائر وظروف غير مناسبة الأمر الذى قد يتسبب فى مرضها وخفض إنتاجيتها.
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