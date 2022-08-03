الأوقاف تفتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى لعام 1444هـ /2022م فى حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدًا لتصعيد الأوائل من الناجحين فى المسابقة المحلية للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك فى ضوء الدور الحيوى لوزارة الأوقاف فى خدمة كتاب الله "عز وجل" حفظا وفهما.





وأوضحت الوزارة ،فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص نصف مليون جنيه جوائز للفائزين، وذلك فى الفروع التالية: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا، والفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا.

والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوى الهمم، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، والفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، والفرع السادس: المحفظ المثالى.

وحددت الوزارة بعض الاشتراطات للمشاركة فى المسابقة منها: يشترط فى جميع من يتقدم للمسابقة ألا يكون قد فاز بأى من المراكز الثلاثة الأولى فى أى فرع من فروع المسابقة العالمية فى أى من السنوات السابقة، أن يقدم المحفظ المثالى سجلًّا بأفضل عشرة حفظوا القرآن على يديه، وعدد من يحفظون على يديه حاليًا، ومكان التحفيظ، مع تزكية من ثلاثة من الأئمة المعينين بالأوقاف معتمدة من مدير المديرية.

وأفادت الوزارة بأنه على من يرغب بالمشاركة فى المسابقة ملء النموذج، مع صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وتسليمه شخصيا، أو بمعرفة ولى الأمر لإدارة الأوقاف التابع لها، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الحالى حتى يوم الخميس الموافق 11 من نفس الشهر.

ولفتت إلى أنه يمكن تحميل الطلب مع صورة الرقم القومى والصور الشخصية على الرابط التالى فى موعد أقصاه الخميس 11 أغسطس:

https://forms.gle/hNHeTNf3fy4WWJfD9.

وفى سياق آخر، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم بتجديد تكليف كل من : الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة، والسيدة روض زكريا محفوظ عثمان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأملاك.