رئيسا جامعتى الأزهر ودمياط يبحثان سبل التعاون العلمى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، سبل التعاون العلمى المشترك مع رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد دعدور، حول تصحيح المفاهيم المغلوطة ومقاومة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى المجال الطبى.





وأكد المحرصاوى، خلال لقائه رئيس جامعة دمياط اليوم الأربعاء، على هامش مناقشته رسالة دكتوراة فى كلية الآداب - على الدعم الدائم والمستمر بين جامعتى الأزهر ودمياط فى مجال الطب، مشيرا إلى أن كليتى طب بنين وبنات الأزهر بدمياط مستعدتان لتقديم الدعم الكامل لكلية الطب بجامعة دمياط.

وأشار إلى أن مرصد الأزهر العالمى يتابع كل مايتم نشره على مستوى العالم ب 15 لغة عالمية، ويتم ترجمتها والرد عليها من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، إضافة لوحدة لم الشمل والتى تقوم بجهود مضنيه فى سبيل الحفاظ على وحدة وتماسك الأسر والمجتمعات.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة دمياط بجهود مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى نشر صحيح الإسلام ونبذ الأفكار المتطرفة محليا وإقليميا ودوليا، مثمنا التعاون مع جامعة الأزهر خاصة فى قطاع الطب.

وأشاد رئيس جامعة دمياط بجهود مستشفى جامعة الأزهر بالمحافظة فى تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى المترددين عليها.

وفى ختام اللقاء قام رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد دعدور بتكريم رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى لجهوده المخلصة فى توطيد التعاون بين الجامعتين.