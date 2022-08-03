عاجل- الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج إيمى تاتو على قناة الشمس

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس فى بيانه الرسمى: قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج إيمى تاتو على قناة الشمس.

وأوضح البيان: تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة، وتحويل المسئول القانونى للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للقناة.

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