انتهاء الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطنى لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 07:27 مساءً - انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع ضمن فعاليات الحوار الوطني لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، و إنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، بعد قليل، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.