إصدار طابع تذكارى بمناسبة يوم البريد العربى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، فى بيان اليوم، إن الاحتفال بيوم البريد العربى يوضح أهمية قطـاع البريد فى الدّول العربيّة، ويعبر عن التواصل العربى الدائم فى مجال البريد لدفع آليات التعاون والنهوض بهذا القطاع الحيوى الهام، الذى يعد محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية الشاملة، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى الاحتفال بيوم البريد العربى بإصدار طابع بريد تذكارى مشترك مع جميع الدول العربية لتوثيق هذا الحدث الهام.
وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافى بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصرى دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية فى الأحداث والمناسبات المهمة لتوثيقها وتخليدها.
وجدير بالذكر أن مقاس الطابع "4 سم فى 5 سم" متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
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