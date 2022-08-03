علاج 3 حالات معقدة وعالية الخطورة بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استخدام الموجات فوق الصوتية داخل الشريان التاجى والمعروفة بتقنية (IVUS) لإنقاذ 3 حالات معقدة وعالية الخطورة بدلا من التدخل الجراحى، وذلك بقسم قسطرة القلب بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.





وأوضح هيئة الرعاية الصحية، فى بيان، أن الحالات الثلاث التى تم علاجها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبى، شملت حالة لمسن يبلغ من العمر 73 عاما، وهى الحالة الأكثر تعقيدا، حيث كان يعانى من قصور مزمن بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم ومصاب بمرض السكر، ويعانى من ضيق متعدد وانسداد بجميع الشرايين ويحتاج لجراحة قلب مفتوح، كما تبين وجود ضعف شديد بعضلة القلب لديه، حيث وصلت كفائتها لـ 30%، وبالتالى أصبح التدخل الجراحى يمثل خطورة على حياة المنتفع، كما أن التدخل عن طريق القسطرة سيؤدى لارتفاع إنزيمات الكبد وفشل كلوى حاد، وعليه قرر الفريق الطبى التدخل عن طريق استخدام تقنية (IVUS) وتم فتح جميع الشرايين وتركيب الدعامات باستخدام كمية قليلة من الصبغة، وإنقاذ حياة المريض والحفاظ على الكلى من الفشل فى أداء وظائفها الحيوية.

وأضافت أن الحالة الثانية كانت لمسن يبلغ من العمر 86 عاما ويعانى من جلطة غير مكتملة، وآلام شديدة بالصدر، وضيق بالتنفس، وبعد عمل الفحوصات الطبية وأشعة الموجات الصوتية على القلب، تبين وجود قصور بالشريان التاجى والذى يستدعى إجراء قسطرة عاجلة على شرايين القلب التاجية وتركيب دعامة دوائية وتوسيع بالبالون، وتحديد نسب اختناق الشريان الجذعى وتركيب دعامات بالشريان الأساسى للجزع بتقنية (IVUS)، حيث تعد هذه العملية من العمليات الكبرى التى تتطلب مهارة خاصة باستخدام القسطرة متناهيه الصغر.

وتابعت أن الحالة الثالثة كانت لمنتفعة تعانى من ضيق خلقى فى الشريان الأورطى النازل، ما سبب لها ارتفاعا فى ضغط الدم منذ الطفولة وأدى لإصابتها بإجهاض متكرر نظرا لوجود فرق فى ضغط الدم بالجسم، وذلك من خلال إجراء قسطرة تشخيصية لقياس فرق الضغط بين الجزء العلوى والجزء السفلى ومابين قبل الضيق ومابعده وتصويره بالقسطرة التشخيصية تمهيدا لعلاجه.

ولفتت إلى إجراء التدخلات الطبية للحالات الثلاث فى يوم واحد، من خلال الفريق الطبى المتميز بقسم قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى والمكون من د.محمود صباح، د. محمد عرابى، د.محمد سليمان "استشاريين القلب والقسطرة"، د. أية داود، د. شادى عقل "اخصائيى القلب والقسطرة"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمجمع، لافتة أن المنتفع لم يتكلف أكثر من 300جنيه فقط نسبة مساهمة للعملية الواحدة.

وأشارت الهيئة، إلى تميز الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبى وذلك لما يمتلكه من تجهيزات طبية وغير الطبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية، لافتة إلى تقديم أكثر من 268 ألف خدمة طبية خلال ستة شهر ما بين خدمات الطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والحضانات والفحوصات الطبية والتشخيصية التى يتم إجراؤها وفق أعلى مستويات الجودة العالمية داخل مجمع الإسماعيلية الطبى.