قرار مهم من وزير التعليم بشأن التحويلات للجان الثانوية العامة بهذه الإدارات

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، يأتى هذا فى إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة، على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وخاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
وأوضح وزير التعليم، أنه لن يتم قبول أى طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت فى قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشئون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناء على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس.
ويأتى هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل الطلاب والطالبات، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل فى الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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