عاجل- الرئيس السيسى يتابع مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذى لمراحلها الإنشائية".

وعرض الفريق كامل الوزير فى هذا الإطار جهود التطوير والتحديث المتواصل فى منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية، وذلك على المستوى التنفيذى والانشائى، وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات، فضلاً عن توفير الموارد التمويلية، كما استعرض السيد وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل فى مدينة شرم الشيخ، خاصةً تطوير ميناء شرم الشيخ البحرى لدعم امكانات المدينة السياحية، فضلاً عن التطوير الجارى بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات، وذلك فى إطار التطوير الشامل للمدينة استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق المدينة تجهيزاً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى القمة العالمية.

كما وجه الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محلياً والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذاً فى الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهرى للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

كما تم أيضاً استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الأراضى غير المستغلة التابعة للوزارة، خاصةً فى منطقة شرق القاهرة، وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية، إلى جانب إقامة مبانى خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية.