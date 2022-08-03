جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الزراعة، أنه تم تحصين مليون و449 ألف و69 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ( 744 ألف و627 رأس أبقار، 365 ألف و557 رأس جاموس، 290 ألف و761 رأس أغنام، 48 ألف و124 رأس ماعز) حتى 2 اغسطس الجارى.





ولفتت الوزارة فى بيانها إلى أنه تحصين مليون و286 ألف و882 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم (633 ألف و466 رأس أبقار، 355 ألف و590 رأس جاموس، 248 ألف و859 رأس أغنام، 47 ألف و214 رأس ماعز، 1753 رأس جمال)، حتى 2 اغسطس الجارى أيضا، وذلك فى الحملة التى بدأت 14 يوليو الجارى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: أكثر من 2.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.