الرئيس السيسى يوجه بزيادة الدعم الحكومى لتحالف العمل الأهلى التنموى بمليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:29 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية، ليصبح اجمالي الدعم المقدم من الدولة ١٠ مليار جنية للتحالف، وذلك لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.