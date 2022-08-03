عاجل- بتوجيه الرئيس.. طائرة عسكرية لإخلاء مصابى انفجار شاحنة وقود فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز سى 130، مجهزة طبيًا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بنى غازى الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة أثر الحادث لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق أثر إنفجار شاحنة وقود بمدينة "بنت بيه" ووقوع عدد من المصابيين. وأكدت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن إدارة الخدمات الطبية قامت على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأداوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيًا. ويأتى الإخلاء الطبى للمصابين تأكيدًا على الدور المصرى المحورى، ومساندة لجهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها، هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل.

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