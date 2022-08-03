عاجل.. السيسى يجتمع مع مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدنى من أعضاء "التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط التحالف الوطنى، منذ انطلاقة فقط مطلع العام الحالى والذى يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد تم فى هذا الإطار استعراض جهود التحالف الوطنى فى المجال الخيرى والتنموى على مستوى الجمهورية فى اطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقد أعرب السيد الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعى الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والذى يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة فى مساعدة محدودى الداخل على امتداد الجمهورية، ويعد ركنا هاما فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتى أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء، بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتى كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعى التى وجه بها السيد الرئيس مؤخرا.

وقد وجه السيد الرئيس بزيادة الدعم الحكومى الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعى، وذلك تزامنا مع كون العام الحالى 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدنى، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

ووجه السيد الرئيس أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطنى ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلى وليكون جزء أساسى من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادى ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.