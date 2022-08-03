محافظ كفر الشيخ: انخفاض تنسيق القبول بالثانوى العام لـ 235 درجة

جدة - نرمين السيد - وافق جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام لـ 235 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوى الخاص، والثانوى المنازل 140 درجة، استجابة لأولياء الأمور والطلاب، ليتم استيعاب 27 ألفا و280 طالبا وطالبة بالثانوية العامة.





وأعرب محافظ كفر الشيخ، فى تصريح اليوم الأربعاء، عن تهنئة لكل الطلاب الذين أتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناء على رغبتهم. يشار إلى أن المحافظ تلقى العديد من الطلبات والمناشدات للنزول بدرجات القبول بالثانوى العام؛ وحرصا على رغبة أولياء أمور الطلاب والطلاب، استجاب لهم بجانب ذلك وجه المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد الله بتقديم بيان مفصل عن عدد الفصول بالإدارات التعليمية، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 20 ألفا و352 طالبا وطالبة، فرأى أنه لا مانع من استيعاب حوالى 7 آلاف طالب أخرين.

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