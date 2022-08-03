تكافل وكرامة.. الصحة تعقد ورشة لبحث مؤشرات «الاشتراطات الطبية»

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعى، لمناقشة مؤشرات "الاشتراطات الصحية" للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة بمحافظات الجمهورية المختلفة.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق الأهداف الصحية لبرنامج "تكافل وكرامة" بما يعزز تحقيق مؤشرات التنمية الصحية للمجتمع المصرى وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة عقدت على مدار يومين متتاليين، وتم خلالهما استعراض مؤشرات الأداء خلال عام 2021، ومعرفة التحديات التى تواجه العمل بالمحافظات، وإيجاد الحلول لرفع معدلات استخدام الأسر لخدمات صحة الأم والطفل، وبناء القدرات فى متابعة وتقييم أنشطة رفع الوعى بالشروط الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن محاور الورشة تضمنت تحديث إطار عمل التنسيق المشترك بين وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، على جميع المستويات، ووضع تصور مشترك لرفع وعى الأسر الأولى بالرعاية بشأن الاشتراطات الصحية، وما تقدمه وزارة الصحة والسكان من خدمات مجانية مع زيادة التوعية المجتمعية بالبرنامج.

وأضاف عبدالرازق، أن ورشة العمل شملت توحيد المفاهيم المشتركة للعاملين بالوزارتين مع توضيح أهداف برنامج "الاشتراطات الصحية" والتى تتمثل فى ضرورة استفادة أسر "تكافل" من الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدى الذى تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحى، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وأوضح أن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة بالخدمات الصحية التى تكفلها لهم الدولة، وخاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات فى عمر الإنجاب، والأطفال حديثى الولادة، حتى 6 سنوات، بما يضمن بناء جيل صحى قادر على المشاركة فى بناء عجلة التنمية.

وأشار الدكتور عبدالرحمن بلال مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر الأولى بالرعاية، منوها إلى إضافة شرط عدم تزويج الأبناء تحت سن الـ 18 عاما لضمان حصولهم على كافة الرعاية اللازمة لتحمل مسؤليات بناء أسرة جديدة.

وأضاف بلال، أن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم فى خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرا، وبالتالى خفض وفيات الأمهات.

ترأس ورشة العمل من جانب وزارة الصحة، الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور عبدالرحمن بلال مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور عاطف الشيتانى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للمشروطية الصحية، وبحضور فريق عمل البرنامج من المستوى المركزى بوزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، ومنسقى البرنامج على مستوى المديريات بالوزارتين.