مدبولى يتابع نتائج لجنة دراسة تحديات المشروعات الصناعية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك من أجل استعراض نتائج اجتماعات لجنة دراسة التحديات التى تواجه المشروعات الصناعية، وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها.





وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطين الصناعة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التى تواجه قطاع الصناعة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير سبل الاستثمار فى قطاع الصناعة بصفة عامة، وتوسعة نطاق النشاط الصناعى وإقامة مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة؛ وذلك بهدف زيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوى، موضحة فى هذا السياق أن اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التى تواجه المشروعات الصناعية وضعت العديد من الإجراءات المقترحة لحل المشكلات والتحديات المطروحة فى هذا القطاع.

وفى هذ الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن من بين توصيات لجنة التحديات قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدنى ببيانات الأراضى الصناعية المتعلقة بكل من (الإحداثى – والمنسوب)، تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل، لافتة إلى أنه تم تسليم سلطة الطيران البيانات المطلوبة.

وتضمنت الإجراءات المقترحة من اللجنة قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية فى هذا الملف، موضحة أنه تم بالفعل عقد اجتماع تنسيقى مع إدارة المساحة بهذا الشأن.

وقالت الوزيرة، إنه فيما يتعلق بقرار لجنة التحديات الخاص بقيام الحماية المدنية بتوحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصرى، فقد تم إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية لعرضها فى الاجتماع المقبل، وتوقيع بروتوكول ثلاثى بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.

وفى الوقت نفسه، تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017، حيث لفتت الوزيرة إلى أن مميزات تعديل القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى "شرعنة" القطاع غير الرسمى وضمه تحت مظلة الدولة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 فيستهدف تعديل المادة 22 من اللائحة، حيث يتيح التعديل مد فترة توفيق الأوضاء للمصانع السابق حصولها على رخص تشغيل والتى لم تتمكن من توفيق أوضاعها فى المدة المقررة فى اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، حيث بدأت فى 2017 وانتهت فى 2019.