تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر اغسطس 2022 عبر موقع الشركة الإلكتروني

مع بداية شهر أغسطس ازداد البحث عن كيف يتمكن المواطنين من تسجيل قراءه عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر اغسطس 2022، وذلك حتي يتمكنوا من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد سداد فواتير الغاز وغيرها من البيانات المطلوبة، ولذلك قد أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية عن تلك التفاصيل الخاصة بموعد قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر اغسطس 2022، وكذلك عن تلك الكيفية التي يتمكن من خلالها المواطنين من تسجيل قراءه عداد الغاز المنزلي بتروتريد والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال مقالنا اليوم.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر أغسطس 2022

حتي يتمكن المواطنين من تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر أغسطس 2022 يجب أن يقوموا بأتباع بعض من الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:-

اولا يتم الدخول على موقع تسجيل قراءات بتروتريد .

ومن ثم يتم اختيار تسجيل قراءة عداد الغاز.

ويتم اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها المواطن.

ويتم ادخال البيانات المطلوبة من رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب في إيصال الغاز القديم.

ومن ثم يتم كتابة الأرقام التي توجد في الصندوق الأسود الخاص بعداد الغاز.

ومن ثم يتم الضغط على تسجيل القراءة.

ويتم الانتظار دقائق بسيطة حتى يتم إرسال رسالة تؤكد التسجيل بنجاح.

وسائل دفع فاتورة الغاز بشكل إلكتروني

ومن أجل التسهيل على كافة العملاء فلقد أوضحت شركة بتروتريد أنه قد أصبح بإمكان المواطنين في الفترة الحالية سداد قيمة الفاتورة المستحقة لاستهلاك الغاز بالعديد من الوسائل الإلكترونية المتاحة، وكذلك أتاحت ذلك التطبيق الإلكتروني الذي يتمكن من خلاله المواطنين من تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي باستخدام كاميرا الهاتف وذلك بهدف التسهيل على المواطنين، وكذلك في ظل تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم فكرة التحول الرقمي وذلك لكافة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين، ولذلك أتاحت أمام المواطنين إمكانية سداد الفاتورة باستخدام أكثر من وسيلة إلكترونية للسداد.

موعد سداد فاتورة الغاز

ولقد أوضحت شركة بتروتريد أنة يمكن سداد قيمة فاتورة الغاز المستحقة بدءا من اليوم السادس من كل شهر وحتي اخر الشهر وذلك من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وباستخدام الوسائل الإلكترونية التي تم اعتمادها من قبل الشركة تسهيلا على المواطنين في كافة المحافظات.