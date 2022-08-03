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مرتضى منصور: لن أطلق اسمي على قناة النادي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:29 مساءً - قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حلم إنشاء إستاد خاص للأبيض أقترب بعدما قطع فيه مجلس إدارة النادي جهوداً كبيرة ، موضحاً أن الاستاد هو حلم لاستكمال ثورة الانشاءات بعد قناة الزمالك التي حققت اعلى المشاهدات.

 

وتابع مرتضى منصور في مؤتمر صحفي يُعقد حالياً بالزمالك : نادي اكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نضحك على الاعضاء.. سنقوم  بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن، وسيكون على حسابنا وليس نستأجر ملعب.

 

وواصل رئيس الزمالك : من طالب بإطلاق اسمي على ستاد الزمالك أقول له : اسف .. الملعب سيكون باسم ستاد نادي الزمالك.

 

واستطرد تصريحاته ، قائلاً: حصلنا على أرض في ٦ اكتوبر (مكان مول العرب) الحالي ولكن للاسف خسرناها بسبب أحد رؤساء النادي السابقين وبعدها قمت بالحصول على أرض ٦ اكتوبر الحالية من أجل إنشاء النادي والاستاد، وتابع: تقدمنا بـ٤٤ شكوى ضد كل من تجاوز في حقنا خلال الفترة الأخيرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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