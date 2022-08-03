3 مطارات مصرية ضمن قائمة أول عشر مطارات إفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:28 مساءً - حققت المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية فى حركة الركاب والشحن الجوى حيث تصدر مطار القاهرة الدولى القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات " ACI " لأول عشر مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021 .. كما جاء مطار القاهرة فى "المركز الثانى" فى حركة شحن البضائع .. وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس و جاء مطار شرم الشيخ فى المركز الثامن ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولى للمطارات

ومن جانبه قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران بما تحقق من إنجاز على مستوى القارة الإفريقية معربا عن تقديره لجهودهم الكبيرة التى ساهمت فى تحقيق هذا الإنجاز برغم الظروف الصعبة التى مرت بها صناعة النقل الجوى بسبب جائحة كورونا.

وأشار الطيار محمد منار إلى أن منظومة المطارات المصرية تشهد تطويراً كبيراً بانضمام مطارات جديدة وتحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة المطارات الحالية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات وتطوير قرية البضائع وتحديث أسطول الشحن الجوى .

وأكد وزير الطيران المدنى أن نجاح 11 مطاراً مصرياً فى الحصول على شهادة السفر الصحي الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات يعد نجاحا كبيرا عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية مما أسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا

وقد حقق مطار القاهرة " المركز الأول" إفريقياً بعدد ركاب بلغ 11 مليون و346 ألف راكب متفوقا على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا واثيوبيا والمغرب وكينيا بينما جاء مطار الغردقة فى المركز الخامس بعدد ركاب وصل الى 4 ملايين و 909 آلاف راكب ومطار شرم الشيخ فى المركز الثامن بالقائمة بعدد ركاب 4 ملايين و557 ألف راكب .

وفى مجال الشحن الجوى جاء مطار القاهرة فى المركز الثانى إفريقياً من حيث حركة البضائع حيث تم نقل 333 ألف و536 طن بضائع وذلك بعد مطار "جومو كينياتا" فى كينيا الذى جاء فى المركز الأول ..

وكشفت إحصاءات المجلس الدولى للمطارات أن إجمالى حركة الركاب والشحن خلال عام2021 بالمطارات الإفريقية بلغ 114,8 مليون راكب بزيادة حوالى 49,4 % عن عام 2020 وبلغت حركة الشحن الجوى 2,2 مليون طن بضائع بزيادة 11,6 % عن نفس الفترة .

كما وصل عدد الركاب الذين تم نقلهم حول العالم إلى 4,6 مليار راكب عام 2021 بزيادة 28,4 % عن عام 2020 ..وبلغت حركة الشحن الجوى عالمياً 125,3 مليون طن بضائع بزيادة 15,4 % عن نفس الفترة