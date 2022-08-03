وزيرة التضامن توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتي أسوان وسوهاج لإنشاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:28 مساءً - ‏"القباج": المركز الجديدة بمحافظتي أسوان وسوهاج تقدم الخدمات العلاجية لـ 9000 مريض إدمان سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية

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‏توفير خدمات سحب السموم والتأهيل النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان .. والتمكين الاقتصادي للمتعافين

‏وقعت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ لشئون العمل الأهلى.

يستهدف بروتوكول التعاون إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان يوفر المركز خدمات سحب السموم والتأهيل وعدد 3 عيادات خارجية -كما سيتضمن المركز "صالة جيم – مكتبة – مسرحا – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل "،وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ،ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 4000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي ،كما يوفر المركز ما يقرب من 70 فرصة عمل لأبناء محافظة أسوان‪.

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‏‪كما وقعت السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أيضا بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لإنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج ويتضمن المركز أيضا خدمات سحب السموم والتأهيل وعدد 3 عيادات خارجية -كما سيتضمن المركز "صالة جيم – مكتبة – مسرحا – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 5000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج

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وصرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى خلال عام 2021 ،ما يقرب من 3250 اتصالا هاتفيا من أبناء محافظة أسوان لطلب العلاج ، ووفقا لبروتوكول التعاون سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان "مركز العزيمة لعلاج الإدمان " ،وسيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة مجانا وفى سرية تامة ، كما تبقى الخط الساخن ما يقرب 4886 اتصالا هاتفيا من أبناء محافظة سوهاج لطلب العلاج على مدار العام الماضي ،لافته الى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن تبلغ 28 مركز علاجي حاليا بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي فقط في عام 2014 ، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض بالتعاون مع بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيره لهم ،كما انه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، كما تم توقيع بروتوكول مع محافظ دمياط لإنشاء أول مركز متكامل بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية‪.

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وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الى ان الشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والجامعات المصرية في مجال مكافحة الإدمان تمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون مع المستشفيات الجامعية حيث يتعاون الصندوق حاليا مع مستشفيات " قصر العيني بجامعة القاهرة ، مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، ومستشفى المنصورة الجامعي ، ومستشفى الحسين الجامعي ، وكلية طب جامعة الفيوم، وكلية طب جامعة جنوب الوادي "و بنهاية هذا العام سيتم تنفيذ افتتاحات مراكز علاجية جديدة بكلية طب جامعة الزقازيق بالإضافة الى كليتي طب أسوان وسوهاج ، ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن “16023” الى 33 مركز علاجي بنهاية العام الجاري ،كما أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلي إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في قضية خفض الطلب علي المخدرات على غرار تعاوننا مع كلية الآداب جامعة القاهرة ، كما يمتد الأنشطة مع الجامعات في استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، حيث أن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم "32 ألف" متطوع هم من طلبة الجامعات المختلفة. كما قامت وزارة التضامن بانشاء وحدات التضامن الاجتماعىُ داخل الجامعات المصرية.

واستعرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم من جهود على مستوى الوقاية والكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بمحافظة أسوان خلال النصف الأول من عام 2022 حيث تم الكشف على 655 سائق بالطرق السريعة ،كذلك الكشف على 231 موظف بالجهاز الإداري كما انه على مستوى الخدمات الوقائية فقد تم تنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطى المخدرات في 15 قرية من الفرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات كما تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية في محافظة سوهاج حيث تم الكشف على 2485 سائق بالطرق السريعة كذلك الكشف على 1384 موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بالمحافظة وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية في 20 قرية من قرى "حياة كريمة "‪ .

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من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه جارى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعية بالمحافظات المختلفة لاسيما محافظتي أسوان وسوهاج وتم تنفيذ برنامج اختبار حياتك لرفع الوعى لدى الطلاب بأضرار الإدمان داخل 120 مدرسة بمحافظة أسوان وأيضا تنفيذ عدة لقاءات ومهرجانات بجامعة أسوان مع كافة طلاب الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم البحرية فرع أسوان باستهداف أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، كذلك تنفيذ مبادرات ميدانية "توصل بالسلامة" داخل محطات القطار والميادين العامة والمصالح الحكومية باستهداف "8000" مواطن وفى محافظة سوهاج تم تنفيذ سلسلة من الفعاليات والبرامج الموجهة لشباب جامعة سوهاج من "ندوات, تدريبات, ورش عمل, لقاءات مفتوحة مع الشباب, معسكرات "وذلك من خلال "بيت التطوع" بالجامعة ،حيث تم تنفيذ عدد "136" نشاط باستهداف "16960 "طالب وطالبة كذلك تنفيذ برامج توعية فلا 202 مدرسة بمشاركة ما يقرب من 40 ألف طالب وطالبة.