مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر تحتفل بخروج طفلة مبسترة بعد قضائها 66 يومًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:28 مساءً - احتفلت مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر بخروج طفلة مبسترة بعد قضائها 66 يومًا بالحضانة ، حيث كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وعدم اكتمال النمو ونقص في الوزن حيث كان وزنها 800 جراما فقط .
حضرت الطفلة إلى المستشفى بعد ولادتها في الشهر السابع من الحمل وتم دخولها إلى قسم الحضانات ، وقدم الفريق الطبي الرعاية الطبية اللازمة لها اثناء فترة تواجدها بالحضانة ، حيث تم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي وإعطاء العلاج اللازم لها حسب البروتوكولات العلاجية المتفق عليها .
وبعد مرور66 يومًا من رحلة العلاج تم فصل الطفلة من الأجهزة واكتمال نموها وخروجها بصحة جيدة من المستشفى.
وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهر أخصائي الأطفال وحديثي الولادة:
الدكتورة / مني حسن
الدكتورة /حنان عيد
الدكتور/ محمد احمد
الدكتور / أحمد عبد السلام
تحت اشراف الدكتورة / رحاب مصطفي – رئيس قسم الحضانات بالمستشفى
بالتعاون مع الفريق الطبي للصيدلة الأكلينيكية :
الدكتورة / لمياء محمد علي
الدكتورة/ يارا محمد حسين
الدكتورة / نهي احمد
تحت إشراف الدكتورة / دعاء سيد يوسف – رئيس قسم الصيدلة الأكلينيكية.
والمشاركة المتميزة لتمريض قسم الحضانات :
أ/محمود احمد سليم
أ/ امنية عبد الباسط
أ/ عزة محمد
أ/ دعاء عثمان
أ/ نهي عطيفي
أ/ ايمن حمدان محمد
وتحت إشراف أ/فاطمة عبد الباسط – رئيس تمريض قسم الحضانات.
والإشراف العام للدكتور / الطاهر صلاح الدين – مدير مستشفي إيزيس التخصصي.