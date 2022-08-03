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مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر تحتفل بخروج طفلة مبسترة بعد قضائها 66 يومًا...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:28 مساءً - احتفلت مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر بخروج طفلة مبسترة بعد قضائها 66 يومًا بالحضانة ، حيث كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وعدم اكتمال النمو ونقص في الوزن حيث كان وزنها 800 جراما فقط .

حضرت الطفلة إلى المستشفى بعد ولادتها في الشهر السابع من الحمل وتم دخولها إلى قسم الحضانات ، وقدم الفريق الطبي الرعاية الطبية اللازمة لها اثناء فترة تواجدها بالحضانة ، حيث تم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي وإعطاء العلاج اللازم لها حسب البروتوكولات العلاجية المتفق عليها .

وبعد مرور66 يومًا من رحلة العلاج تم فصل الطفلة من الأجهزة واكتمال نموها وخروجها بصحة جيدة من المستشفى.

وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهر أخصائي الأطفال وحديثي الولادة:

الدكتورة / مني حسن

الدكتورة /حنان عيد

الدكتور/ محمد احمد

الدكتور / أحمد عبد السلام

تحت اشراف الدكتورة / رحاب مصطفي – رئيس قسم الحضانات بالمستشفى

بالتعاون مع الفريق الطبي للصيدلة الأكلينيكية :

الدكتورة / لمياء محمد علي

الدكتورة/ يارا محمد حسين

الدكتورة / نهي احمد

تحت إشراف الدكتورة / دعاء سيد يوسف – رئيس قسم الصيدلة الأكلينيكية.

والمشاركة المتميزة لتمريض قسم الحضانات :

أ/محمود احمد سليم

أ/ امنية عبد الباسط

أ/ عزة محمد

أ/ دعاء عثمان

أ/ نهي عطيفي

أ/ ايمن حمدان محمد

وتحت إشراف أ/فاطمة عبد الباسط – رئيس تمريض قسم الحضانات.

والإشراف العام للدكتور / الطاهر صلاح الدين – مدير مستشفي إيزيس التخصصي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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