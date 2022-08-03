مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر تحتفل بخروج طفلة مبسترة بعد قضائها 66 يومًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 03:28 مساءً - احتفلت مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر بخروج طفلة مبسترة بعد قضائها 66 يومًا بالحضانة ، حيث كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وعدم اكتمال النمو ونقص في الوزن حيث كان وزنها 800 جراما فقط .

حضرت الطفلة إلى المستشفى بعد ولادتها في الشهر السابع من الحمل وتم دخولها إلى قسم الحضانات ، وقدم الفريق الطبي الرعاية الطبية اللازمة لها اثناء فترة تواجدها بالحضانة ، حيث تم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي وإعطاء العلاج اللازم لها حسب البروتوكولات العلاجية المتفق عليها .

وبعد مرور66 يومًا من رحلة العلاج تم فصل الطفلة من الأجهزة واكتمال نموها وخروجها بصحة جيدة من المستشفى.

وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهر أخصائي الأطفال وحديثي الولادة:

الدكتورة / مني حسن

الدكتورة /حنان عيد

الدكتور/ محمد احمد

الدكتور / أحمد عبد السلام

تحت اشراف الدكتورة / رحاب مصطفي – رئيس قسم الحضانات بالمستشفى

بالتعاون مع الفريق الطبي للصيدلة الأكلينيكية :

الدكتورة / لمياء محمد علي

الدكتورة/ يارا محمد حسين

الدكتورة / نهي احمد

تحت إشراف الدكتورة / دعاء سيد يوسف – رئيس قسم الصيدلة الأكلينيكية.

والمشاركة المتميزة لتمريض قسم الحضانات :

أ/محمود احمد سليم

أ/ امنية عبد الباسط

أ/ عزة محمد

أ/ دعاء عثمان

أ/ نهي عطيفي

أ/ ايمن حمدان محمد

وتحت إشراف أ/فاطمة عبد الباسط – رئيس تمريض قسم الحضانات.

والإشراف العام للدكتور / الطاهر صلاح الدين – مدير مستشفي إيزيس التخصصي.