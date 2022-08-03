مفتى الجمهورية يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- السيدَ زمانى إسماعيل، سفيرَ دولة ماليزيا بالقاهرة؛ وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء المصرية وماليزيا.





وخلال اللقاء عرض المفتى المهام التى تقوم بها إدارات دار الإفتاء المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائى وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، مشيرًا إلى توسُّع الدار فى إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى منذ عام 2013، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائى ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم.

كما استعرض المفتى تاريخ إنشاء دار الإفتاء المصرية منذ عام 1895م، وكيف أصبحت مصدرًا للإشعاع الإفتائى على مستوى العالم، مشيرًا إلى جهود الدار فى خدمة الإسلام والمسلمين، وسبل مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتشدد.

وتحدَّث المفتى عن استقبال الدار لعدد كبير من الطلَّاب الماليزيين؛ لتدريبهم على شئون الفتوى عبر برامج تدريبية تهدُف إلى إكساب الطلبة مهارات التعامل مع أهم الأفكار، والتيارات المتطرفة، لافتًا النظر إلى أنَّ دار الإفتاء تُولِى اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء.

وأكَّد المفتى اعتزازه بوجود طلاب من دولة ماليزيا ينهلون من علوم الفتوى بمصر، ويتدربون على شئونها من خلال البرامج التدريبية لدى دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون لم يقتصر على تدريب الأئمة، بل هناك تنسيق وتعاون مستمر ما بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها فى الولايات الفيدرالية بماليزيا، معربًا عن خالص أمنياته لماليزيا بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، متطلعًا إلى تعزيز التعاون بين البلدين لتصحيح صورة الإسلام والدفاع عنه فى مختلف المحافل الدولية.

وثمَّن السفيرُ زمانى إسماعيل -سفيرُ ماليزيا فى القاهرة- الجهود المبذولة من قِبَل دار الإفتاء المصرية على المستويين الداخلى والخارجى، والجهود التى تبذلها الدار فى تدريب الطلاب الماليزيين وإفادتهم حال العودة لبلادهم وممارسة مهمة الإفتاء، كما أعرب عن اعتزاز شعب ماليزيا بمكانة مصر والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شاكرًا جهود مفتى الجمهورية فى تذليل الصعاب لتنمية العلاقات الدينية بين البلدين، مبديًا تَطلُّعه إلى تعزيز التعاون الدينى والعلمى بين دار الإفتاء وماليزيا.