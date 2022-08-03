انت الان تتابع خبر اسماء ممنوع تسمية أولادك بها.. اعرفهم وخلي بالك عشان الغرامة 200 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يظل اسم الطفل ملازم له منذ فترة ولادته إلى وفاته، وهذا الأمر ما يجعل جميع الأباء والأمهات يفكرون بشكل مستمر في اختيار اسم مميز وجديد ومختلف لمولودهم الجديد، ولذلك وضعت الأحوال المدنية قانون للعديد من الضوابط الخاصة باختيار الاسماء لتنظيم طريقة الاختيار.

اسماء ممنوع تسمية أولادك بها

وجاء في المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز أن يشترك أخوين أو أختين من نفس الأب في أسم واحد، والأسماء الممنوعة هي المركبة أو التي تخالف النظام العام أو أحكام الشرائع السماوية، والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

غرامة تسمية الابناء بأسماء ممنوعة

وأكد عضو مجلس النواب أن كلاً من يخالف القوانين ويسمي أبنائه بالعديد من الأسماء التي تخالف الشرائع السماوية أو المركبة، فهو يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه، ولابد أن يتم التبليغ بواقعة الميلاد لمكتب الصحة الذي حدثت في دائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يتم تحديدها من وزارة الصحة.