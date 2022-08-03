انت الان تتابع خبر إجازات شهر أغسطس 2022.. افرحوا 8 أيام رسمية لكل موظفي الحكومة والخاص والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر إجازات شهر أغسطس 2022 في مصر لكلاً من القطاع الحكومي والخاص والبنوك، من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع العاملين الذين يريدون الحصول على الراحة الكبيرة فيهم، ولا يوجد في شهر سبتمبر القادم أي إجازات رسمية.

إجازات شهر أغسطس 2022 بأجر كامل

وسوف تكون الإجازات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص والبنوك باجر كامل لكلاً من يعملون فيهم، وهي من اكثر الاشياء الذي يريد أن يحصل عليها الجميع، وهذه الإجازات هي:

الجمعة 5 أغسطس.

السبت 6 أغسطس.

الجمعة 12 أغسطس.

السبت 13 أغسطس.

الجمعة 19 أغسطس.

السبت 20 أغسطس.

الجمعة 26 أغسطس.

السبت 27 أغسطس.

مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2022

وسوف يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لكل العاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 اغسطس القادم، والصرف يكون في 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس القادم، وكل الوزارات والهيئات أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

وأما عن صرف شهر سبتمبر 2022 لكل العاملين في 22 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر القادم، وبدء صرف المرتبات يوم 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر القادم، وكل الوزارات والجهات الاخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر القادم.