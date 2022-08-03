انت الان تتابع خبر حقيقة تعرض مصر لعواصف وسيول في الفترة القادمة.. الأرصاد ترد وتكشفها للمواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالكشف عن حقيقة تعرض مصر لعواصف وسيول في الفترة القادمة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وهذا ما جعل جميع المواطنين يبحثون عنها.

حقيقة تعرض مصر لعواصف وسيول في الفترة القادمة تكشفها الأرصاد

وأكدت شاكر في العديد من التصريحات التلفزيونية لقناة تن الفضائية صباح اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وسوف تظل حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وأشارت ايضاً إلى أنه أكثر درجة حرارة سجلتها حتى الآن في صيف 2022 هي 37 درجة على القاهرة، وهذا ما يدل على عدم ارتفاع الحرارة كثيراً كما هو متعارف عليه في الصيف، ولكن الرطوبة مرتفعة كثيراً وهذا ما ينتج عنه زيادة الإحساس بالحرارة.

فرص سقوط الأمطار يوم السبت القادم على بعض المناطق

وتحدثت إيمان شاكر على العواصف الترابية، قائلة “الرمال والأتربة المثار أمر متوقع على منطقة حلايب وشلاتين فقط بسبب السحب الرعدية الموجودة على دولة السودان والتي يصاحبها تيارات هواء هابطة إلى أسفل الأرض مما يؤدي لإثارة الرمال والأتربة واتجاهها إلى بعض المناطق من جنوب البلاد وخاصة منطقة حلاب وشلاتين مما يقلل الرؤية الأفقية على الطرق في هذا المناطق”.

وقالت هيئة الارصاد الجوية أنه يوجد فرص لسقوط الامطار تبدأ من يوم السبت القادم على مناطق في جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، وهي التي تمتد إلى مناطق في جنوب سيناء، وأشارت إلى أن هذه الأمطار سوف تكون ذات شدة متفاوتة.