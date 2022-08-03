انت الان تتابع خبر فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. السوشيال ميديا غاضبة وبلاغات بالجملة للنائب العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت أسرة نيرة أشرف طالبة المنصورة، أنها اتخذت الكثير من الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ إلى النائب ببلاغ ضد مسرب الفيديو المنتشر لجثة نيرة في المشرحة، وهو الذي أغضب جميع رواد السوشيال ميديا.

فيديو نيرة أشرف في المشرحة أغضب رواد السوشيال ميديا

وبناءاً على ذلك قررت اسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف اتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية والشكاوي الرسمية ضد مسئولي مستشفى المنصورة الدولي، وهي التابعة إلى مديرية الصحة في الدقهلية، والسعي واء فتح تحقيق سريع ومعرفة من هو مرتكب واقعة تسريب فيديو انتهك فيه حرمة الموت للفتاة، واتنهموا جميع عمال وأطباء الطوارئ والمشرحة في المستشفى بالتورط في تصوير هذا الفيديو.

رأي أهل نيرة أشرف في فيديو المشرحة

وعلق أشرف عبد القادر والد نيرة إنه تواصل مع المحامي خالد عبد الرحمن، وفوضه بأن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من سرب الفيديو للقصاص إلى ابنته، وقال “حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يصبرنا وقادر على كل شىء”، وقالت شقيقتها شروق على صفحتها عبر فيس بوك “اتخذنا إجراءات قانونية واصعب مشهد نشوف اختنا في المشرحة وحسبنا الله ونعم الوكيل في متعاطفين مع القاتل الذي مثل بجثتها وأطاح بحياتها غدراً”