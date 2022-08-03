انت الان تتابع خبر حقيقة فيديو تعديل درجات الطلاب في كنترول الثانوية العامة.. الحكومة تطمئن الطلبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المركزي الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالكشف اليوم الأربعاء، عن حقيقة فيديو تعديل درجات الطلاب في كنترول الثانوية العامة وهي من الاشياء التي انتشرت على العديد من المواقع الإلكترونية، وأيضاً على صفحات التواصل الاجتماعي.

حقيقة فيديو تعديل درجات الطلاب في كنترول الثانوية العامة تكشفها الحكومة

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي التي نفت هذه الأخبار، وأكدت أنه لا صحة للفيديو المنتشر بخصوص شخص يدعي أنه يوجد في الكنترول ويزعم تعديل درجات الطلاب قبل الكشف عن النتيجة، وهو لا يوجد له أي صلة بالواقع، وهذا الشخص غير تابع إلى الوزارة نهائياً.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونياً

وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022/2021 يتم بشكل إلكتروني بالكامل بالكامل في كنترولات مؤمنة جيداً بدون تدخل بشري، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مروجي وصناعي هذا الفيديو.