محافظ أسيوط: استمرار تطوير وتجميل الشوارع بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:23 مساءً - أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عل استمرار تطوير وتجميل الشوارع بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الانترلوك لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المشروعات المنفذة والعمل المتواصل في خطة تحسين حالة الطرق وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ إنه يتم تركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بحي غرب كبديل للرصف خاصة في الشوارع القديمة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها.

وأشار محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة غرب البلد بدرب الشراقوة بدائرة الحي لتطوير المنطقة واضافة رونق ومظهر جمالي لافتا إلى إنه تم رفع المخلفات والمعوقات بهذه المناطق وتمهيدها وفرش تربة رملية وتركيب بلاط الانترلوك لاستكمال أعمال التطوير والتجميل مؤكدًا استمرار تجميل هذه المناطق والشوارع الضيقة التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضعها ضمن الأولويات ضمن جدول زمني محدد للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.