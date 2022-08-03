اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة توزيع حقائب طبية على العاملين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:23 مساءً - قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهلال الأحمر المصري، بتوزيع ١٥٠ حقيبة طبية وقائية على عاملي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الفئات الأكثر عُرضة لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، سواء من المصريين أو من المهاجرين أو اللاجئين العرب والأفارقة.

ألقت السيدة السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كلمة للتعريف بخطورة الجريمتين، وعمل اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحتهما، والجهود الوطنية التي تبذل في هذا الخصوص، إلى جانب أهمية الدور الذي يلعبه متطوعو وعاملو الهلال الأحمر في دعم المجتمعات الأكثر عُرضة للجريمتين.

وأشارت جبر إلى أن "مصر تولي اهتمام كبير إلي حسن معاملة واستضافة الأجانب ورفع وعيهم – إلى جانب المصريين – لتجنب الوقوع تحت وطئة الاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.. وأهمية توجيه ضحايا الاتجار إلى الخطوط الساخنة للمجالس القومية الثلاث لحقوق الانسان (16000 خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، 15115 الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة، و15508 الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لضمان سرعة وفعالية الاستجابة وتقديم خدمات الحماية والدعم اللازمة.."

كما قام مسئولي جمعية الهلال الأحمر؛ د/ أمال إمام – مدير إدارة التطوع ود/أحمد محمد رجائي – مدير إدارة البرامج والمشاريع، بعرض نبذة عن جهود الجمعية في مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

خلال كلمته، ألقى السيد/لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية الضوء على التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة وبين اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة الجريمتين. وأكد على أن " المتطوعون وأفراد المجتمع المصري المضيف هم العمود الفقري لأي مسعى يدعم المهاجرين في مصر، وذلك من أجل ضمان اندماجهم في المجتمعات التي يقيمون فيها والحد من مخاطر الاستغلال."

وشهدت الفعالية فتح باب النقاش أمام الحضور حيث تم الرد على جميع الاستفسارات فيما يخص كيفية توفير المساعدة والدعم اللازمين في حالة تم التعرف على الضحايا.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات الاحترازية من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن طبيعة عمل متطوعي وعاملي الهلال الأحمر تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر مع الفئات المجتمعية المختلفة؛ مصرية كانت أو أجنبية.