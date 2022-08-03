البحر الأحمر تمنع استخدام «جيت سكى» على الشواطئ

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، يأتى تفعيل القرار بمختلف مدن المحافظة؛ خطوة استباقية للحفاظ على أرواح المواطنين والسياح، كونه يسبب حوادث كارثية.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن القرار موجود وسبق صدوره منذ عام 2010، ولم يكن مفعلًا، مشدداً على أنه تفعيله بدءًا من اليوم، مشيرًا إلى إصداره تعليماته لجميع الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، مؤكدًا أن العقوبة تصل إلى مصادرة المركبة.

أشار المحافظ، إلى أنه لا يريد التضييق على المواطنين والسياح، لكن نظراً لأن حوادث هذه المركبة كارثية وخطيرة، فإنه لن ينتظر وقوع كارثة ووقوع حادث فى أى من المدن، خاصةً مع الرواج السياحى الذى تشهده مدن المحافظة بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات أهم من أى شئ آخر.

لفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، والتى تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمى الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية، متمنياً لضيوف المحافظة قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالمناخ الصحى الآمن بمحافظة البحر الأحمر.